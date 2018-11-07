Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо U-19 розписало мирову з однолітками з Андерлехта в матчі плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

У першому таймі бельгійці відкрили рахунок завдяки реалізованному пенальті Сібена Деваеле, але в другій половині зустрічі Вадим Мащенко влучним ударом допоміг киянам відігратись і встановив остаточний рахунок у матчі.

Динамо U-19 зіграло внічию з Андерлехтом у матчі Юнацької ліги УЄФА

Матч-відповідь відбудеться 28 листопада в Києві.

Юнацька ліга УЄФА. Шлях національних чемпіонів. Фінал, перший матч

Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1

Голи: Деваеле, 27 (пен.) – Мащенко, 70