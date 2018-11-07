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Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

16:50 171 Читать на русском
Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу Юнацької ліги УЄФА
Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Юнацька команда Шахтаря зіграє проти однолітків із Манчестера. Дивіться пряму відеотрансляцію поєдинку на сайті "Футбол 24".

Шахтар U-19 на виїзді протистоятиме Манчестер Сіті U-19 в матчі 3-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Початок зустрічі – о 17:00.

Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, і Манчестер Сіті, і Шахтар втратили усі шанси на вихід із групи F. Після 3-х турів в активі обох команди лише по-одному заліковому пункту. Натомість Хоффенхайм і Ліон мають по 9 і 7 очок відповідно.

Очний матч Ліона U-19 і Хоффенхайма U-19 вже завершився видовищною нічиєю 3:3.

Манчестер Сіті U-19 – Шахтар U-19: онлайн-відеотрансляція матчу

Юнацька ліга УЄФА4 тур

Манчестер Сіті U-19 - Шахтар U-19: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті U-19
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Шахтар U-19
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Ліга чемпіонів Юнацька ліга УЄФА Шахтар U-19 Шахтар U-19 Манчестер Сіті U-19 Манчестер Сіті U-19 Манчестер Сіті U-19 - Шахтар U-19
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