Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Юнацька команда Шахтаря зіграє проти однолітків із Манчестера. Дивіться пряму відеотрансляцію поєдинку на сайті "Футбол 24".

Шахтар U-19 на виїзді протистоятиме Манчестер Сіті U-19 в матчі 3-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Початок зустрічі – о 17:00.

Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, і Манчестер Сіті, і Шахтар втратили усі шанси на вихід із групи F. Після 3-х турів в активі обох команди лише по-одному заліковому пункту. Натомість Хоффенхайм і Ліон мають по 9 і 7 очок відповідно.

Очний матч Ліона U-19 і Хоффенхайма U-19 вже завершився видовищною нічиєю 3:3.

Манчестер Сіті U-19 – Шахтар U-19: онлайн-відеотрансляція матчу