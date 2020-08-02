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Манчестер Сіті – Реал: Зідан візьме Рамоса на матч Ліги чемпіонів попри дискваліфікацію капітана

19:27 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал: Зідан візьме Рамоса на матч Ліги чемпіонів попри дискваліфікацію капітана
Серхіо Рамос / Getty images

Капітан Реала Серхіо Рамос буде присутнім на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

 

Рамос полетить на гру, не дивлячись на свою дискваліфікацію, щоб мотивувати одноклубників і підтримати їх, повідомляє Marca.

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Повідомляється, що капітан мадридців хоче виступити в ролі ментора команди. Іспанець впевнений, що Реал несправедливо програв Сіті в першій грі. Рамос не зможе вийти на поле, оскільки був вилучений на 87-й хвилині першого матчу цього протистояння.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЧ Сіті на виїзді обіграв Реал (2:1). Матч-відповідь відбудеться 7 серпня в Манчестері.

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