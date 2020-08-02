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"Манчестер Сити может никогда больше не получить такой шанс": Руни назвал Зинченко и Ко фаворитами Лиги чемпионов

18:30 - Читати українською
"Манчестер Сити может никогда больше не получить такой шанс": Руни назвал Зинченко и Ко фаворитами Лиги чемпионов
Уэйн Руни и Пеп Гвардиола / фото из соцсетей

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал.

 

"Манчестер Сити может никогда больше не получить такой шанс на победу в Лиге чемпионов. Ливерпуль вылетел. По моему мнению, Бавария не так хороша, как в последние годы, а Ман Сити лидирует в противостоянии с Реалом в 1/8 финала.

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Лига чемпионов – это турнир, который Пеп Гвардиола хочет выиграть больше всего. Это трофей, который нужен Манчестер Сити, чтобы сделать следующий шаг в развитии.

Матч на стадионе Этихад будет иметь огромное значение. Серхио Рамос пропустит встречу из-за дисквалификации, что станет большой потерей для защиты Реала, и я думаю, Сити забьет. Насколько они сами хороши при игре в обороне – это мой единственный вопрос к команде Гвардиолы", – написал Руни в своей колонке на The Times.

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blog_ava
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08:00
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Теги
Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Мадрид Хосеп Хосеп Гвардиола Уэйн Уэйн Руни Манчестер Сити Манчестер Сити
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