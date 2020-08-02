"Манчестер Сити может никогда больше не получить такой шанс": Руни назвал Зинченко и Ко фаворитами Лиги чемпионов

"Манчестер Сити может никогда больше не получить такой шанс на победу в Лиге чемпионов. Ливерпуль вылетел. По моему мнению, Бавария не так хороша, как в последние годы, а Ман Сити лидирует в противостоянии с Реалом в 1/8 финала.

Интер взял серебро Серии А, переиграв Аталанту: кризис "Богини" перед ЛЧ, Малиновский – надежда, а Янг вернул молодость

Лига чемпионов – это турнир, который Пеп Гвардиола хочет выиграть больше всего. Это трофей, который нужен Манчестер Сити, чтобы сделать следующий шаг в развитии.

Матч на стадионе Этихад будет иметь огромное значение. Серхио Рамос пропустит встречу из-за дисквалификации, что станет большой потерей для защиты Реала, и я думаю, Сити забьет. Насколько они сами хороши при игре в обороне – это мой единственный вопрос к команде Гвардиолы", – написал Руни в своей колонке на The Times.

Завойовник Києва, який став своїм у Манчестер Сіті та ледь не втратив сина – Зінченко і Ко прощаються з легендою