Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский так и не выбрал фаворита в финале Лиги чемпионов.

"Трудно сказать, кто победит в финале. Буду болеть за хороший футбол. Честно сказать, обе команды очень хороши. Зинченко выступает за Манчестер Сити, поэтому желаю ему удачи сегодня. Будем болеть.

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Лично я ожидаю увидеть очень интересный футбол. Пусть победит сильнейший. Надеюсь, Зинченко сегодня будет играть. Что касается счета, думаю, в основное время будет ничья, а дальше посмотрим", – сказал Малиновский в эфире YouTube-канала Do Best.

Напомним, уже сегодня нас ждет английский финал в Лиге чемпионов. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Челси, стартует в 22:00 по Киеву. Решающая дуэль ЛЧ будет сыграна на стадионе Драгау в Порту.

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