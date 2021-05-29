Манчестер Сити

"У каждого матча есть своя история. АПЛ уже в прошлом, мы закончили праздновать. В субботу будет другой матч против топ-команды с топ-игроками. Надеюсь, мы сможем хорошо подготовиться и добиться нужного результата. Гвардиоле нелегко определить стартовый состав, но это часть игры. Я думаю, у каждого будет своя роль, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти.

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Игроки должны быть готовы ко всему. Моя роль – сказать им: будьте готовы в случае, если будете нужны. В этом процессе все важны, и в финале в этом плане ничего не изменится. Как бразилец я чувствую гордость от возможности выиграть и поднять трофей. Надеюсь, все мы сыграем хорошо и получим удовольствие от этого матча. Это будет один из лучших моментов в моей карьере.

В этом сезоне мы продемонстрировали, на что способны. Особенно в Лиге чемпионов. Играли в Дортмунде и пропустили первыми, с ПСЖ тоже пропустили первыми, но не отступали от своего стиля. Это одна из составляющих успеха нашей команды. Важно справиться с давлением и постараться быть максимально раскованными. Надо просто думать о задачах, стоящих перед нами и постараться сделать то, что мы делали в этом сезоне регулярно, ничего не меняя. Отнестись ко всему просто и играть в обычный футбол. Это лучший способ подготовиться к финалу", – приводит слова Фернандиньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 29 мая, в Португалии на стадионе Эстадио ду Драгау. Начало встречи в 22:00.

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