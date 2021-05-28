Болельщики Манчестер Сити и Челси имели проблемы с полицией Порту за два дня до решающего поединка в Лиге чемпионов 2020/21.

Причиной стал комендантский час, который ввели из-за пандемии COVID-19 в португальском городе, сообщает The Mirror.

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Фанаты обеих команд не знали, что после 22:30 запрещено находиться в барах и других заведениях, а потому начали возмущаться из-за того, что их начали выгонять. На видео можно увидеть, как болельщики бросают стулья в сторону полиции. Один из фанатов Челси покинул место столкновения в окровавленном виде.

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"Это было довольно незначительное нарушение – некоторые болельщики хотели еще выпить, но полиция твердо решила вернуть их в гостиницы. Между фанатами Челси и Манчестер Сити не было проблем", – отметил один из участников конфликта.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 29 мая, в Португалии на стадионе Эстадио ду Драгау. Начало встречи в 22:00.

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