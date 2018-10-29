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Манчестер Юнайтед – Ювентус: Манджукич пропустит матч

22 октября 20:52 92 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Ювентус: Манджукич пропустит матч
Марио Манджукич / соцсети

Форвард Ювентуса Марио Манджукич не сыграет в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед из-за травмы лодыжки.

Ювентус не включил в заявку на матч против МЮ форварда Марио Манджукича. Яе сообщает официальный сайт клуба, хорват пропустил последнюю тренировку перед вылетом из-за травмы лодыжки. хорват получил травму лодыжки во время тренировки. Издание Calciomercato информирует, что игрок может пропустить 2-3 недели.

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Форвард присоединился к Сами Хедире, Леонардо Бонуччи и Эмре Джану. У последнего проблемы с узлом щитовидной железы.

Матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Ювентус состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
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