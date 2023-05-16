YouTube-канал "Футбол 24" вместе с Favbet проводит конкурс перед вторым полуфинальным матчем Лиги чемпионов на Этихаде. Первый поединок между Манчестер Сити и Реалом завершился ничьей 1:1, поэтому финалист определится именно в Англии. Стартовый свисток прозвучит 17 мая в 22:00 по киевскому времени.

Условия конкурса очень просты и не требуют от вас нигде зарегистрироваться или рисковать своими средствами. Для того чтобы побороться за качественный павербанк на 10000 мАч, нужно просто в комментариях под этим видео спрогнозировать точный счет матча Ман Сити – Реал и одного из авторов голов. ВАЖНО – свои прогнозы пишите в комментариях именно на YouTube, а не под этой новостью или в других соцсетях "Футбол 24".