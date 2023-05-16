YouTube-канал "Футбол 24" разом з Favbet проводить конкурс перед другим півфінальним матчем Ліги чемпіонів на Етіхаді. Перший поєдинок між Манчестер Сіті та Реалом завершився нічиєю 1:1, тому фіналіст визначиться саме в Англії. Стартовий свисток пролунає 17 травня о 22:00 за київським часом.

Умови конкурсу надзвичайно прості та не потребують від вас ніде реєструватися чи ризикувати своїми коштами. Для того, щоб поборотися за якісний павербанк на 10000 мАг, потрібно просто у коментарях під цим відео спрогнозувати точний рахунок матчу Ман Сіті – Реал та одного з авторів голів. ВАЖЛИВО – свої прогнози пишіть у коментарях саме на YouTube, а не під цією новиною чи у інших соцмережах "Футбол 24".