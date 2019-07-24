Мален фантастическим ударом обеспечил камбэк ПСВ в матче Лиги чемпионов

Молодой форвард Дониэлл Мален своим голом принес важную победу ПСВ над швейцарским Базелем (3:2) во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Перспективный нидерландец вырвал победу для "красно-белых" в добавленное арбитром время.

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На 90+3-й минуте ПСВ получил право на угловой. Эйндховенцы быстро разыграли его, и Эрик Гутьеррес с правого фланга прострелил в район вратарской, откуда Мален красивым ударом пяткой пробил Йонаса Омлина.