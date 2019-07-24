toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
РЕАЛ МАДРИД - АРСЕНАЛ БАВАРІЯ - МІЛАН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Мален фантастичним ударом забезпечив камбек ПСВ у матчі Ліги чемпіонів

06:30 1090 Читать на русском
Мален фантастичним ударом забезпечив камбек ПСВ у матчі Ліги чемпіонів
Доніелл Мален / ProShots

Молодий форвард Доніелл Мален своїм голом приніс важливу перемогу нідерландському ПСВ над швейцарським Базелем (3:2) у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

 

Перспективний нідерландець вирвав перемогу для "червоно-білих" у доданий арбітром час.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: ПСВ у матчі-трилері перестріляв Базель, Вікторія Пльзень та Олімпіакос розійшлися миром

На 90+3-й хвилині ПСВ отримав право на кутовий. Ейндховенці швидко розіграли його і Ерік Гутьєррес із правого флангу прострілив у район воротарського майданчика, звідки Мален красивим ударом п'ятою пробив Йонаса Омліна.

blog_ava
Буффон на посвяті в Ювентусі заспівав легендарний італійський хіт
08:00
6
Теги
ПСВ - Базель Фантастичні голи ПСВ ПСВ Ліга чемпіонів Красиві голи Відеоновини Доніелл Мален Доніелл Мален
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
56
хв
Ювентус
14:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук