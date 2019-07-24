Мален фантастичним ударом забезпечив камбек ПСВ у матчі Ліги чемпіонів

Молодий форвард Доніелл Мален своїм голом приніс важливу перемогу нідерландському ПСВ над швейцарським Базелем (3:2) у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Перспективний нідерландець вирвав перемогу для "червоно-білих" у доданий арбітром час.

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На 90+3-й хвилині ПСВ отримав право на кутовий. Ейндховенці швидко розіграли його і Ерік Гутьєррес із правого флангу прострілив у район воротарського майданчика, звідки Мален красивим ударом п'ятою пробив Йонаса Омліна.