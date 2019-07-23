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Квалификация Лиги чемпионов: ПСВ в матче-триллере перестрелял Базель, Виктория Пльзень и Олимпиакос разошлись миром

23 июля 23:32 100 Читати українською
Квалификация Лиги чемпионов: ПСВ в матче-триллере перестрелял Базель, Виктория Пльзень и Олимпиакос разошлись миром
Квалификация Лиги чемпионов: ПСВ в матче-триллере перестрелял Базель, Виктория Пльзень и Олимпиакос разошлись миром

Завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

 

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Виктория Пльзень – Олимпиакос – 0:0

Сабуртало – Динамо Загреб – 0:2

Голы: Оршич, 67, Петкович, 78 (пенальти)

Нью Сейнтс – Копенгаген – 0:2

Голы: Сотириу, 18, Сков, 61 (пенальти)

ПСВ – Базель – 3:2

Голы: Брума, 14, Ламмерс, 89, Мален, 90+3 – Айети, 45+1, Алдерете, 79

Сутьеска – АПОЭЛ – 0:1

Гол: Де Винсенти, 42 (пенальти)

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20

В Пльзене Виктория и пирейский Олимпиакос в равной игре так и не сумели выявить сильнейшего, поэтому судьба путевки в следующую стадию решится уже в Греции.

По схожему сценарию разворачивался и поединок в Тбилиси. Сабуртало неожиданно играл на равных с "динамовцами" Загреба, но в конце концов пропустил дважды во втором тайме. Сначала Мислав Оршич головой удачно замкнул навес Хайровича, а на 78-й минуте Бруно Петкович не без доли везения реализовал одиннадцатиметровый.

Настоящий триллер увидели зрители в Эйндховене. Местный ПСВ быстро открыл счет, когда Брума завершил молниеносную атаку "красно-белых". Однако, Альбиан Айети под занавес первого тайма выскочил один на один с кипером и выровнял положение. На 79-й минуте Алдерете с линии вратарской замкнул скидку партнера и вывел швейцаров вперед. Но даже вывезти ничью из Нидерландов Базель не сумел. Спустя 10 минут Ламмерс головой вогнал мяч в сетку после подачи с левого фланга, а на третьей добавленной арбитром минуте Дониелл Мален элегантным ударом пяткой вырвал победу для ПСВ.

Тем временем Копенгаген и АПОЭЛ записали в свой актив выездные победы. Датчане спокойно одолели Нью Сейнтс благодаря голам Сотириу и Скова с пенальти. А киприотам хватило и мяча Томаса Де Винсенти с одиннадцатиметрового, чтобы переиграть Сутьеску.

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