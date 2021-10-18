Андрей Лунин вместе с другими игроками Реала настраиваются на матч 3-го тура Лиги чемпионов против Шахтера.

Мадридцы в своем Twitter опубликовали опубликовали видео с командных тренировок.

Лунин может повторить путь Хакими – Боруссия Д готова перезапустить карьеру украинца

Андрей Лунин был вынужден несколько раз вытаскивать мяч из сетки после близких расстрелов от партнеров. А вот роль Тибо Куртуа в кадре значительно приятнее. Бельгиец отличился эффектным сейвом и показал, как улучшает свои рефлексы.

Напомним, встреча между донецким Шахтером и мадридским Реалом состоится уже во вторник, 19 октября, на НСК Олимпийский. Начало поединка в 22:00.

Шахтер уничтожил Зарю, забив 6 голов – "горняки" умно готовятся к Реалу, а проект Скрипника уже не может конкурировать