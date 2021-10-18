Андрій Лунін разом з іншими гравцями Реала налаштовуються на матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Мадридці у своєму Twitter опублікували опублікували відео з командних тренувань.

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Андрій Лунін був змушений кілька разів витягати м'яч із сітки після близьких розстрілів від партнерів. Натомість роль Тібо Куртуа у кадрі значно приємніша. Бельгієць відзначився ефектним сейвом і показав, як покращує свої рефлекси.

Нагадаємо, зустріч між донецьким Шахтарем та мадридським Реалом відбудеться вже у вівторок, 19 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 22:00.

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