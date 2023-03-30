Голкипер сборной Украины Андрей Лунин близок к уходу из мадридского гранда, за который мечтал играть всю жизнь.

Контракт 24-летнего вратаря с "бланкос" рассчитан до лета 2024 года. Реал новый пока не предлагал, да и сам украинец не факт, что согласился бы.

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Как сообщает Marca, Лунин хочет получать регулярную игровую практику, поэтому ищет вариант продолжения карьеры за пределами Мадрида. Руководство клуба внимательно следит за этой ситуацией.

В этом сезоне у Андрея было больше игровой практики, чем обычно, ведь Тибо Куртуа несколько раз получал повреждения. В общей сложности украинец наиграл 11 матчей во всех турнирах, 2 из которых в Лиге чемпионов против Шахтера (2:1, 1:1).

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