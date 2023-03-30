Голкіпер збірної України Андрій Лунін близький до відходу з мадридського гранда, за який мріяв грати усе життя.

Контракт 24-річного воротаря з "бланкос" розрахований до літа 2024 року. Реал новий поки не пропонував, та й сам українець не факт, що погодився б.

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Як повідомляє Marca, Лунін хоче отримувати регулярну ігрову практику, тому шукає варіант продовження кар'єри за межами Мадрида. Керівництво клубу уважно стежить за цією ситуацією.

Цього сезону Андрій мав більше ігрового часу, ніж зазвичай, адже Тібо Куртуа кілька разів отримував пошкодження. Загалом українець награв 11 матчів у всіх турнірах, 2 з яких у Лізі чемпіонів проти Шахтаря (2:1, 1:1).

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