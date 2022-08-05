Луческу стремится сохранить Бурду, несмотря на интерес из Украины и Турции – два фактора стали решающими
Защитник Динамо Никита Бурда, похоже, остается в столичном клубе. Его сватали в Зорю в обмен на Владислава Кабаева.
"Бурду можно вычеркнуть из списка футболистов, которые якобы предлагаются за Кабаева. По моей информации, дело даже не в том, что Никита продлил контракт с киевлянами на год, а в том, что Луческу все-таки видит в нем футболиста для ротации на позицию центрального защитника.
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До того, как Динамо будет знать судьбу участия в Лиге чемпионов в этом сезоне и определится по Забарному, Бурду никто не отпустит. Я знаю, что у него были предложения из Турции. Но я уверен, что именно в Заре его не будет", – заявил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.
Напомним, Никита является воспитанником Динамо, но в последние сезоны из-за травм имеет мало игрового времени. В официальных матчах он не играл более двух лет – в последний раз появлялся на поле в поединке чемпионата Украины еще в июле 2020-го.
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