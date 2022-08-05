"Бурду можна викреслити зі списку футболістів, яких нібито пропонують за Кабаєва. За моєю інформацією, справа навіть не в тому, що Микита продовжив контракт з киянами на рік, а в тому, що Луческу все-таки бачить у ньому футболіста для ротації на позицію центрального захисника.

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До того, як Динамо знатиме долю участі у Лізі чемпіонів цього сезону та визначиться щодо Забарного, Бурду ніхто не відпустить. Я знаю, що він мав пропозиції з Туреччини. Але я впевнений, що саме у Зорі його не буде", – заявив журналіст Михайло Співаковський в етері ТаТоТаке.

Нагадаємо, Микита є вихованцем Динамо, але останніми сезонами через травми має обмаль ігрового часу. В офіційних матчах він не грав понад два роки – востаннє він з'являвся на полі у поєдинку чемпіонату України ще в липні 2020-го.

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