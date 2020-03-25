Льоренте вспомнил триумф на Энфилде и поделился мыслями о вынужденной паузе в сезоне

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте поделился воспоминаниями о камбэке против Ливерпуля и рассказал, чем занимается на карантине.

"Самим ярким упоминанием об игре на Энфилде является картинка с моей семьей и болельщиками Атлетико, постоянно поддерживавших нас. Когда в матче против Ливерпуля счет стал 2:0, нас спасло только то, что мы никогда не сдавались. Мы чувствовали, что сильнее. Вера является составной ДНК этого клуба.

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На карантине я поддерживаю форму, как и во время сезона. Даже увеличиваю нагрузки, ведь чтобы вернуться к игре, нужно быть в прекрасной форме. Также принял участие в турнире по FIFA 20. Я считаю, что это была прекрасная идея. Мы весело провели время, а самое главное – помогли собрать средства на борьбу с коронавирусом. Сегодня это поединок, в котором играет каждый, и мы собираемся победить", – рассказал хавбек в интервью AS.

К слову, в нынешнем сезоне Маркос Льоренте провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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