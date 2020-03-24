"Страх как никогда обнимал меня": тяжелый коронавирус впервые в игрока сборной Германии – он тренировался, пока не слег

Лука Килиан стал первым игроком элитной Бундеслиги, который подхватил коронавирус. Защитник молодежной сборной Германии рассказывает о своем непростом опыте столкновения с болезнью. Будущее топ-чемпионата под большим вопросом, хотя в стране на удивление низкая смертность.

Коронавирус официально пришел в Бундеслигу 13 марта 2020 года. Лука Килиан еще раньше получил первые подтверждения, что подхватил крайне заразную инфекцию. Защитник Падерборна и молодежной сборной Германии U-21 признается, что эта болезнь ударила по нему гораздо больше, чем обычный грипп. К счастью, 45 тестов его одноклубников, тренеров и руководства не обнаружили заражения, избежали беды его друзья и семья.

Воспитанник Боруссии, которого Дортмунд отдал бесплатно, сейчас стоит 1,5 миллиона евро (версия Трансфермаркт) и теряет важный момент. После дебютного сезона в элите чемпионата Германии 20-летний центрбек (может сыграть и опорного) подскочил в цене едва ли не в 10 раз. Мечтал и имел все шансы сыграть на Олимпийских играх 2020 в Токио, но и их уже перенесли с июля на следующий год – подобное случилось впервые в истории. Еще перед обнаружением у себя болезни вернулся в Дортмунд к родителям. В разговоре с немецким порталом Westfalen-Blatt Килиан рассказывает о трудностях COVID-19.

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Для Луки 2020-й вообще начался не очень удачно. В январе он разорвал сухожилие бедра, из-за чего пропустил 7 туров чемпионата. Вернулся в начале марта, но радость длилась недолго. Сам заразился, а Бундеслига под большим давлением игроков вынуждена была приостановить сезон на неопределенный срок. Пятница 13-го стала для него и всей команды днем отсчета. Людей, у которых обнаруживают новый тип коронавируса, а также их группу контактов изолируют в карантине на 14 дней. В Германии необычно низкая смертность от COVID-19 – 130 летальных случаев на 30 тісяч зараженных, что составляет 0,4%.

К примеру, в Италии умирает 9,5% от выявленных случаев, в Испании – 6,8%, а в Великобритании – 5%. В том же Китае, откуда произошел вирус, 4% летальных случаев. Причину видят в том, что среди немцев проводят гораздо больше тестов (160 тысяч в неделю, а это больше, чем во всех других странах Европы вместе за все время), а болеют преимущественно молодые люди или те, которым меньше 60 лет. Однако Килиан признается, что эта болезнь не столь проста, как могут говорить цифры в его стране.

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"Я не знаю, где заразился. Примерно 2 года назад у меня был грипп, который сильно по мне ударил. Я также подхватил инфекцию 2-3 месяца назад. Однако этот вирус был на 5 баллов более жестоким, чем обычный грипп. Являюсь примером, что молодые люди также могут сильно пострадать. Пролежал неподвижно ровно 5 дней. С этим вирусом нельзя шутить. Началось все 10 марта с небольшого першения в горле, я даже не кашлял. Спустя день у меня болела голова, но продолжал тренироваться. Первые приступы лихорадки случились 12 марта. Пришел к врачу нашей команды, который немедленно заказал тест. Уже на следующий день стало по-настоящему трудно.

Дрожь, озноб, тремор. Во время этой фазы я впервые в жизни испугался болезни. Я поехал в Дортмунд к родителям, когда еще не было результатов теста – были лишь типичные симптомы гриппа. Остался там в старой детской комнате. Моя мама – медсестра, которая затем максимально изолировала и заботилась обо мне, придерживалась всех норм гигиены. Если бы оставался один в Падерборне, то не справился сам и пошел бы в больницу. Только спустя 4 дня лихорадка спала. Лишь когда понял, что мое тело хорошо противодействует вирусу, начал чувствовать себя лучше с каждым днем, тревога миновала.

Корона, безусловно, не является обычным гриппом. У меня было недостаточно времени, чтобы подготовиться морально. Хуже всего в этой болезни – когда страх начинает обнимать тебя. Каждый день, когда тебе только хуже, этот страх растет. Я уже в значительно лучшей форме. Начал чувствовать, что мое тело снова функционирует нормально. Однако я никому не пожелал бы столкнуться с этим вирусом. Хотел бы обратиться ко всем – воспринимайте указания власти и врачей серьезно. Соблюдайте дистанцию, заботьтесь о гигиене и не ходите на вечеринки во время короны, потому что это какая-то абсолютная чушь.

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Просто побудьте дома несколько недель и покупайте только необходимый минимум. Иначе у нас не будет шансов задержать вирус. Могу сказать на собственном опыте: я физически готовый спортсмен, но тяжело боролся с вирусом. Это может быть опасно для жизни людей с сопутствующими заболеваниями. Можно ли считать футбольный сезон завершенным? Нам надо играть только тогда, когда опасность будет позади. И даже тогда я могу себе только представить, как мы доиграем эти матчи без зрителей.

Есть ли вероятность снова заразиться от соперника или партнера по команде? У меня нет 100% уверенности, но пока вирус не мутирует, я застрахован. Это радует, поскольку не хочу переживать это снова. Так что решение о том, возобновлять таки сезон, нужно принимать очень осторожно. Поскольку большая опасность в том, что многие носители вируса не знают, что они его переносят. Эта ситуация сказывается на всех и в экономическом плане. У моей матери был антикварный магазинчик, его тоже пришлось закрыть. Мне самому интересно, как это все закончится".

Отметим, что на днях даже Канцлер Германии Ангела Меркель пошла на самоизоляцию. Врач, который вводил ей прививку от пневмококка, оказался заражен коронавирусом. Бундеслига уже понимает, что возобновление сезона реально только в формате матчей-призраков – невозможно себе представить, когда снова десятки тысяч зрителей смогут прийти на стадионы. По некоторым новым прогнозам местных врачей, фанатов могут не пускать на трибуны даже до марта 2021 года.

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