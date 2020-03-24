Льоренте вспомнил свой трансфер в Атлетико и сравнил атмосферу с Реалом

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте вспомнил свой опыт в мадридском Реале и сравнил атмосферу в клубах.

"Я благодарен фанатам мадридского Реала за поддержку, которую они дарили нам каждый день. Очень важно чувствовать эту помощь в хорошие времена, а особенно в моменты неудач. Я отдавал себя этому клубу на 100%, не только на играх, но и на тренировках. Мне кажется, что я это доказал.

"Он отправится в Реал": экс-игрок Ливерпуля шокировал прогнозом относительно будущего звезд атаки "красных"

Вопрос моего трансфера в Атлетико неоднократно обсуждался с семьей – мы думали, это лучший вариант. И сейчас, я вижу, что не ошибся в своем выборе. Я прекрасно себя чувствую в коллективе. Отношение ко мне с момента, когда я приехал было безупречным, как и от руководства клуба, так и от болельщиков. Диего Симеоне живет футболом и испытывает к нему большую страсть. Он всегда требовал полной отдачи, несмотря матч это или тренировка", – рассказал хавбек в интервью AS.

В нынешнем сезоне Маркос Льоренте провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

Реал стал "чемпионом" Испании – бенефис травмированного мадридца, экс-звезда УПЛ остановился в шаге от финала