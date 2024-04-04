Ливерпуль после вчерашней победы Арсенала опустился на вторую позицию, но ситуация была управляемой. Мерсисайдцы отставали всего на одно очко и несыгранный матч против Шеффилда – безнадежного аутсайдера. Ожидалось, что на Энфилде ему устроят разгром.

Впрочем, гости не собирались просто так сдаваться. Уже на первых секундах они могли открывать счет. Робинсон бросил мяч из аута в штрафную, Ахмеджходжич подрезал его во вратарскую площадку, а Макейти пробил с близкого расстояния. Келлехер парировал! Дальнейший угловой завершился замыканием Трасти – мимо дальней штанги!

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Вообще, до перерыва Шеффилд довольно неплохо держал Ливерпуль. В актив подопечных Юргена Клоппа можно занести разве что классные выстрелы Макаллистера (немного неточно) и Собослаи (Грбич выполнил сейв). Впрочем, эти удары прошли из-за пределов штрафной. Если бы не эпизод на 17-й минуте, мерсисайдцы вообще бы отправились отдыхать при нулях на табло.

Гостей подвел голкипер. Грбич на 17-й минуте затянул с выносом под давлением Нуньеса, позволив себя накрыть. Мяч от ноги Дарвина влетел в сетку – 1:0! Этот гол оказался единственным в первом тайме. Юргену Клоппу вряд ли это нравилось.

А после перерыва Шеффилд еще и отыграться сумел! Неудержимый Макейти открылся под перевод от Хаммера, перевел мяч под левую и запустил подачу в район дальней стойки. Туда прибежал Хамер, который попытался сбросить мяч вдоль ворот, а Брэдли ненароком подрезал мяч в собственные – 1:1! На Энфилде запахло сенсацией, однако пропущенный гол сумел разбудить Ливерпуль.

В последние полчаса на поле была только одна команда, а моменты сыпались один за другим. На 65-й замыкание Ван Дейка с углового вытащил Грбич, а выстрел с лету с края штрафной от Робертсона пролетел мимо дальней штанги. Это была 74 минута, а уже на 77-й хозяева восстановили преимущество в счете. Макаллистер после серии рикошетов подхватил мяч на линии полукруга и шикарно пробил в дальнюю девятку – 2:1!

Добивать Шеффилд на 82-й и 85-й могли Гакпо и все тот же Макаллистер, однако Коди из центра штрафной бахнул по воробьям, а удар Алексиса приняла на себя крестовина. В конце концов, на 90-й минуте Коди открылся под пас на ход от Робертсона, избежав офсайда и влетев в штрафную – а тот подставил головой и переправил мяч в дальний угол. 3:1!

Ливерпуль празднует победу и набирает 70 очков, восстановив лидерство в АПЛ. Арсенал держится в двух зачетных баллах позади, Сити – в трех. Шеффилд лежит на дне и готовится к Чемпионшипу.