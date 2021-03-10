Ливерпуль принимает РБ Лейпциг в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ. Ищите стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Ливерпуль – РБ Лейпциг состоится сегодня, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Смотреть матч вживую можно на телеканале "Футбол 1", а также на онлайн-платформах oll.tv и MEGOGO (Volia Football HD 2). Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Ливерпуль – РБ Лейпциг: УЕФА определил арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стоит заметить, что из-за карантина команды не могут играть на своих стадионах. Отчетный матч, как и первую часть этого противостояния, будет принимать Пушкаш Арена в Будапеште. Три недели назад убедительную победу одержали подопечные Юргена Клоппа, которые забили в ворота команды Юлиана Нагельсманна два "сухих" мяча. Итак, немцам необходимо отыгрывать солидную фору.

Ливерпуль – РБ Лейпциг: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ:

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Кабак, Филлипс, Робертсон – Фабиньо, Вейналдум, Алькантара – Жота, Мане, Салах

РБ Лейпциг: Гулачи – Упамекано, Забитцер, Поульсен, Форсберг, Адамс, Клостерманн, Кампль, Ольмо, Мукиеле, Нкунку