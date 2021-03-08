Второй матч плей-офф Лиги чемпионов между английским Ливерпулем и немецким РБ Лейпциг доверили французской бригаде арбитров.

Клеман Тюрпен рассудит поединок английского и немецкого грандов, сообщает Law 5 – The Referee.

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38-летнему арбитру помогут лайнсмены Николя Дано и Сирил Гриньор. Четвертый рефери – Франк Шнайдер. С системой Видеоассистент рефери будут работать Жером Бризар и Вилли Делажо. Наблюдать за арбитражем будет австриец Конрад Плаутц. Роль делегата УЕФА исполнит бельгиец Крис Бельон.

К слову, матч Ливерпуль – РБ Лейпциг состоится в среду, 10 марта. Первый поединок завершился уверенной победой мерсисайдцев (2:0).

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