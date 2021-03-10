Ліверпуль приймає РБ Лейпциг в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. Шукайте стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Ліверпуль – РБ Лейпциг відбудеться сьогодні, 10 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Дивитися матч наживо можна на телеканалі "Футбол 1", а також на онлайн-платформах oll.tv та MEGOGO (Volia Football HD 2). Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Варто зауважити, що через карантинні обмеження команди не можуть грати на своїх стадіонах. Звітний матч, як і першу частина цього протистояння, прийматиме Пушкаш Арена у Будапешті. Три тижні тому переконливу перемогу здобули підопічні Юргена Клоппа, які забили у ворота команди Юліана Нагельсманна два "сухих" м'ячі. Отож, німцям необхідно відігравати соліну фору.

Ліверпуль – РБ Лейпциг: стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ:

Ліверпуль: Аліссон – Александр-Арнольд, Кабак, Філліпс, Робертсон – Фабінью, Вейналдум, Алькантара – Жота, Мане, Салах

РБ Лейпциг: Гулачі – Упамекано, Клостерманн, Мукієле, Забітцер, Форсберг, Кампль, Ольмо, Нкунку, Адамс, Поульсен