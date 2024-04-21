Ліверпуль після сенсаційної поразки від Крістал Пелас не мав права на ще одну осічку. Команда відставала від першої позиції (де засів Арсенал) на три очки, а від Манчестер Сіті – на два. Шанси на чемпіонство і так крихкі, а невдача з Фулхемом остаточно знищила б їх.

Попри таку серйозну мотивацію, матч знову виявився важким для мерсисайдців. Хоча відкривати рахунок вони могли практично одразу. Вже на 3-й хвилині Діас вискочив на рандеву з голкіпером "котеджерів", однак Бессі в останню мить встиг наздогнати Луїса й вибити м'яч.

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А наступного небезпечного моменту вболівальниками довелося чекати майже 30 хвилин. Та і то це був не момент, а штрафний удар – зате одразу гольовий. Александер-Арнольд обкрутив стінку й відправив м'яч до лівої дев'ятки. 0:1! Ще за дві хвилини Гакпо міг подвоїти перевагу мерсисайдців, вистрілив з лівого кута карного майданчика у ближній верхній, однак Лєно парирував.

І все. На цьому загострення з боку Ліверпуля у першому таймі добігло кінця. При цьому засушити гру гостям не вдавалося. На 40-й хвилині Ендо привіз контратаку, в завершенні якої Івобі прострілював на ближню під замикання Мунісу – Аліссон парирував, однак на 45+2-й йому таки довелося виймати м'яч із сітки.

Робінсон виконав подачу на ближній кут воротарського, а Івобі звідти прострілив під удар Мунісу. Родріго поцілив у Квансу, однак на добиванні опинився Кастань. 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. У повітрі запахло сенсацією.

Післязавтра, 23 квітня, у центральному матчі АПЛ зустрінуться Арсенал і Челсі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "пенсіонерів" Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,58, а на успіх партнерів Мудрика дають 5,5. Нічия – 4,46. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,46, а на відповідний тотал менше – за 2,73.

Другий тайм став не набагато кращим для Ліверпуля, однак розмови про сенсацію притихли швидко. Мерсисайдці оперативно оформили перевагу в два голи. На 53-й хвилині гості відібрали м'яч і провели контратаку – Елліот викотив пас на Гравенберха, а той бахнув з лінії півкола – сфера рикошетом від правої стійки залетіла у ворота. 1:2!

На 61-й Раян міг і асист оформити, п'яткою запустивши у штрафний Жоту, але його постріл з гострого кута парирував Лєно. Гравенберху довелося задовольнитися передгольовою передачею – Гакпо прийняв його передачу, витримав паузу й запустив у карний майданчик Жоту, а той з лівого краю переграв Лєно. 1:3!

Фулхем міг повернутись у гру на 89-й хвилині внаслідок помилки Макаллістера й удару Керні метрів з 20-ти. М'яч летів у дальній нижній, однак Аліссон парирував. Муніс опинився на добиванні, але з майже нульового кута влучити у площину не зумів. Цей момент став останнім у зустрічі.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля. Мерсисайдці наздогнали Арсенал за очками, але поступаються їм за різницею голів – Манчестер Сіті ж тримається в одному заліковому балі позаду.

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