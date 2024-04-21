Ліверпуль переміг Фулхем і наздогнав Арсенал – на вершині АПЛ встановилося "двовладдя"
Ліверпуль у рамках 34-го туру АПЛ 2023/24 переміг Фулхем. Звіт читайте на "Футбол 24".
Ліверпуль після сенсаційної поразки від Крістал Пелас не мав права на ще одну осічку. Команда відставала від першої позиції (де засів Арсенал) на три очки, а від Манчестер Сіті – на два. Шанси на чемпіонство і так крихкі, а невдача з Фулхемом остаточно знищила б їх.
Попри таку серйозну мотивацію, матч знову виявився важким для мерсисайдців. Хоча відкривати рахунок вони могли практично одразу. Вже на 3-й хвилині Діас вискочив на рандеву з голкіпером "котеджерів", однак Бессі в останню мить встиг наздогнати Луїса й вибити м'яч.
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А наступного небезпечного моменту вболівальниками довелося чекати майже 30 хвилин. Та і то це був не момент, а штрафний удар – зате одразу гольовий. Александер-Арнольд обкрутив стінку й відправив м'яч до лівої дев'ятки. 0:1! Ще за дві хвилини Гакпо міг подвоїти перевагу мерсисайдців, вистрілив з лівого кута карного майданчика у ближній верхній, однак Лєно парирував.
І все. На цьому загострення з боку Ліверпуля у першому таймі добігло кінця. При цьому засушити гру гостям не вдавалося. На 40-й хвилині Ендо привіз контратаку, в завершенні якої Івобі прострілював на ближню під замикання Мунісу – Аліссон парирував, однак на 45+2-й йому таки довелося виймати м'яч із сітки.
Робінсон виконав подачу на ближній кут воротарського, а Івобі звідти прострілив під удар Мунісу. Родріго поцілив у Квансу, однак на добиванні опинився Кастань. 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. У повітрі запахло сенсацією.
Другий тайм став не набагато кращим для Ліверпуля, однак розмови про сенсацію притихли швидко. Мерсисайдці оперативно оформили перевагу в два голи. На 53-й хвилині гості відібрали м'яч і провели контратаку – Елліот викотив пас на Гравенберха, а той бахнув з лінії півкола – сфера рикошетом від правої стійки залетіла у ворота. 1:2!
На 61-й Раян міг і асист оформити, п'яткою запустивши у штрафний Жоту, але його постріл з гострого кута парирував Лєно. Гравенберху довелося задовольнитися передгольовою передачею – Гакпо прийняв його передачу, витримав паузу й запустив у карний майданчик Жоту, а той з лівого краю переграв Лєно. 1:3!
Фулхем міг повернутись у гру на 89-й хвилині внаслідок помилки Макаллістера й удару Керні метрів з 20-ти. М'яч летів у дальній нижній, однак Аліссон парирував. Муніс опинився на добиванні, але з майже нульового кута влучити у площину не зумів. Цей момент став останнім у зустрічі.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля. Мерсисайдці наздогнали Арсенал за очками, але поступаються їм за різницею голів – Манчестер Сіті ж тримається в одному заліковому балі позаду.
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