toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ ЛИОН - БАРСЕЛОНА ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР

Ливерпуль – Бавария – 0:0 – видеообзор матча

00:35 29 Читати українською
Ливерпуль – Бавария – 0:0 – видеообзор матча
Ливерпуль – Бавария – видеообзор матча / Фото ФК Бавария

Ливерпуль и Бавария не выявили сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор матча Ливерпуль – Бавария.

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 1/8 финала

Ливерпуль – Бавария – 0:0

Ливерпуль и Бавария разошлись миром на Энфилде

Центральный поединок 1/8 финала ЛЧ активнее начали хозяева. В первом тайме очень острых моментов зрители не увидели, но именно игроки Ливерпуля создали больше возможностей для взятия ворот Нойера.

После перерыва ситуация кардинально не изменилась. Итог – справедливая ничья.

Судьба путевки в четвертьфинал турнира будет решаться 13 марта в Мюнхене.

Видео лучших моментов первого тайма:

Видео лучших моментов второго тайма:

Лига чемпионов1/8 финалаЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
Матч окончен
0 : 0
Бавария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Бавария Бавария Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Бавария Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
47
мин
Шальке
22:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук