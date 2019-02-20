Ліверпуль – Баварія – 0:0 – відеоогляд матчу

Ліга чемпіонів — 19 лют 250
-
Гвардіола: Манчестер Сіті не пройде Шальке, якщо не буде самим собою
-
Ліверпуль – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 19 лют 2935
-
Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом АнтоніоУкраїна — 19 лют 4367
-
Мессі vs Роналду: кому цьогоріч підкориться Ліга чемпіонів?Ліга чемпіонів — 19 лют 1702
-
"Випивали, і тут стукіт у двері – Лобановський". Анатолій Дем'яненко – про скандальний перехід у Динамо і штраф РінконаОвертайм — 19 лют 8161