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Ліверпуль – Баварія – 0:0 – відеоогляд матчу

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Ліверпуль – Баварія – 0:0 – відеоогляд матчу
Ліверпуль – Баварія – відеоогляд матчу / Фото ФК Баварія

Ліверпуль та Баварія не виявили сильнішого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Ліверпуль – Баварія.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 1/8 фіналу

Ліверпуль – Баварія – 0:0

Ліверпуль та Баварія розійшлися миром на Енфілді

Центральний поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ жвавіше розпочали господарі. У першому таймі надзвичайно гострих моментів глядачі не побачили, але саме гравці Ліверпуля створили більше нагод для взяття воріт Нойєра.

Після перерви ситуація кардинально не змінилась. Підсумок – справедлива нічия.

Доля путівки в чвертьфінал турніру вирішуватиметься 13 березня в Мюнхені.

Відео найкращих моментів першого тайму:

Відео найкращих моментів другого тайму:

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
Матч завершено
0 : 0
Баварія
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Ліга чемпіонів Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Баварія Відеоновини
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