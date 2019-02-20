Ліверпуль – Баварія – 0:0 – відеоогляд матчу

Ліверпуль та Баварія не виявили сильнішого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Ліверпуль – Баварія.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 1/8 фіналу

Ліверпуль – Баварія – 0:0

Ліверпуль та Баварія розійшлися миром на Енфілді

Центральний поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ жвавіше розпочали господарі. У першому таймі надзвичайно гострих моментів глядачі не побачили, але саме гравці Ліверпуля створили більше нагод для взяття воріт Нойєра.

Після перерви ситуація кардинально не змінилась. Підсумок – справедлива нічия.

Доля путівки в чвертьфінал турніру вирішуватиметься 13 березня в Мюнхені.

Відео найкращих моментів першого тайму:

Відео найкращих моментів другого тайму: