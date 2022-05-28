"У Реала было меньше стресса, они спокойно готовились к этому финалу. Ливерпуль вынужден был до конца бороться за победу в АПЛ, а также играл в финале Кубка Англии.

В финале всегда шансы равны. Обе команды имеют все, чтобы победить и завоевать трофей. Все могут решить детали – например, состояние формы, везение или вдохновение какого-нибудь конкретного футболиста. Фактор усталости тоже может иметь решающее значение.

Матч Ливерпуль – Реал можно просмотреть по ссылке

ПСЖ выглядел хорошо в дуэли с Реалом. На Парк де Пренс мы превосходили, а в Мадриде тоже имели шансы, чтобы забить, но в итоге проиграли. Если посмотреть на матчи Реала в ЛЧ против Челси и Манчестер Сити, то по игре именно ПСЖ был ближе всех к тому, чтобы пройти их.

Мое сердце больше белое, чем красное. Это еще с 1994 года, когда я приехал в Барселону, а Камачо передал мне всю любовь к Реалу. Хотя я там никогда не играл и не тренировал, но испытал эти эмоции.

Возможно, Реал является фаворитом, но Ливерпуль тоже отличная команда с тренером, которого я очень ценю. Эти игроки уже выигрывали финал ЛЧ у моего Тоттенхэма. На стороне Реала – история и энергия, благодаря которым они всегда опасны", – цитирует Почеттино Marca.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ 2021/22 ПСЖ вылетел именно от Реала. Имея преимущество в два мяча по сумме двух матчей, подопечные Почеттино на Сантьяго Бернабеу пропустили трижды Карим Бензем и прекратили борьбу за трофей.

Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов