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Лион – Манчестер Сити – 2:2 – видео голов и обзор матча

09:05 184 Читати українською
Лион – Манчестер Сити – 2:2 – видео голов и обзор матча
Лион – Манчестер Сити – видео голов и обзор матча / твиттер Манчестер Сити

Французский Лион и английский Манчестер Сити не смогли выявить сильнейшего в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Лион – Манчестер Сити.

Лига чемпионов 2018/19. Группа F, 5-й тур

Лион – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Корне, 55, 81 – Ляпорт, 63, Агуэро, 83

Основные события в поединке развернулись после перерыва, ведь в первом тайме забитых мячей болельщики так и не увидели.

Лион и Манчестер Сити расписали ничью – Зинченко помог "горожанам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы Шахтера

На дубль лионца Максвела Корне "горожане" ответили голами Эмерика Ляпорта и Серхио Агуэро. Одно набранное очко гарантировало Сити выход в плей-офф турнира. Лион, в свою очередь, в очном поединке с Шахтером разыграет вторую путевку в 1/8 финала ЛЧ.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов5 турСтад де Жерлан (Лион)

Лион - Манчестер Сити: Вторник 27 ноября 2018

Лион
Матч окончен
2 : 2
Манчестер Сити
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