toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ

Ліон – Манчестер Сіті – 2:2 – відео голів та огляд матчу

09:05 899 Читать на русском
Ліон – Манчестер Сіті – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Ліон – Манчестер Сіті – відео голів та огляд матчу / твіттер Манчестер Сіті

Французький Ліон і англійський Манчестер Сіті не змогли виявити сильнішого в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліон – Манчестер Сіті.

Ліга чемпіонів 2018/19. Група F, 5-й тур

Ліон – Манчестер Сіті – 2:2

Голи: Корне, 55, 81 – Ляпорт, 63, Агуеро, 83

Основні події в поєдинку розгорнулися після перерви, адже в першому таймі забитих м'ячів уболівальники так і не побачили.

Ліон і Манчестер Сіті розписали нічию – Зінченко допоміг "містянам" вийти у плей-офф Ліги чемпіонів з групи Шахтаря

На дубль ліонця Максвеля Корне "містяни" відповіли голами Емеріка Ляпорта та Серхіо Агуеро. Одне набране очко гарантувало Сіті вихід до плей-офф турніру. Натомість Ліон в очному поєдинку з Шахтарем розіграє другу путівку до 1/8 фіналу ЛЧ.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів5 турСтад де Жерлан (Ліон)

Ліон - Манчестер Сіті: Вівторок 27 листопада 2018

Ліон
Матч завершено
2 : 2
Манчестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Ліон Ліон Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліон - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
29
хв
Парі Сен-Жермен
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук