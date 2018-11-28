Ліон – Манчестер Сіті – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Французький Ліон і англійський Манчестер Сіті не змогли виявити сильнішого в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліон – Манчестер Сіті.

Ліга чемпіонів 2018/19. Група F, 5-й тур

Ліон – Манчестер Сіті – 2:2

Голи: Корне, 55, 81 – Ляпорт, 63, Агуеро, 83

Основні події в поєдинку розгорнулися після перерви, адже в першому таймі забитих м'ячів уболівальники так і не побачили.

Ліон і Манчестер Сіті розписали нічию – Зінченко допоміг "містянам" вийти у плей-офф Ліги чемпіонів з групи Шахтаря

На дубль ліонця Максвеля Корне "містяни" відповіли голами Емеріка Ляпорта та Серхіо Агуеро. Одне набране очко гарантувало Сіті вихід до плей-офф турніру. Натомість Ліон в очному поєдинку з Шахтарем розіграє другу путівку до 1/8 фіналу ЛЧ.