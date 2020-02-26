Лион – Ювентус: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Лион дома встретится с Ювентусом в рамках первой части противостояния в 1/8 финала ЛЧ 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Лион – Ювентус

26 февраля, 22:00. Лион, Стад де Люмьер

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Oll.tv, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Безусловно, дуэль на Люмьере серьезно уступает в ажиотаже параллельному матчу между Реалом и Манчестер Сити. Однако, это вовсе не означает, что в данном поединке нет никакой интриги. Конечно, Ювентус выглядит фаворитом встречи, однако на прошлой неделе что-то подобное говорили и о матче Атлетико – Ливерпуль. Исход поединка на Ванда Метрополитано знают все. Да и та же Боруссия несколько удивила, переиграв в родных стенах именитый ПСЖ. Поэтому вряд ли целесообразно утверждать, что у Лиона нет никаких шансов.

Ювентус без проблем преодолел групповой этап, оставив позади Атлетико, Байер и Локомотив. Подопечные Сарри пропустили в свои ворота лишь 4 мяча – один из лучших показателей среди всех команд-участниц самого престижного еврокубка. А вот Лион лишь в последнем туре гарантировал себе евровесну, совершив камбэк в выездном поединке против РБ Лейпциг. Выход в 1/8 финала – уже серьезный успех для "ткачей", но, конечно, команда Руди Гарсии попытается навязать именитому сопернику борьбу за выход в четвертьфинал. Даже с учетом серьезных кадровых проблем и не слишком удачных результатов в последних поединках.

Лион – Ювентус: Руди Гарсия анонсировал еще одну сенсацию 1/8 финала Лиги чемпионов

Против своей бывшей команды сыграет Миралем Пьянич – именно в составе Лиона тогда еще совсем молодой босниец засветился на всю Европу, после чего отправился покорять Апеннины, перебравшись в Рому.

Одной из главных задач команды Руди Гарсии станет сдерживание Криштиану Роналду, который в 2020 году демонстрирует отличную форму. Лидер "бьянконери" за неполных 2 месяца уже забил 13 голов, поразив ворота абсолютно всех оппонентов, против которых выходил на поле. Прервется ли роскошная серия португальца во Франции?

Кадровая ситуация

Травмированные: Депай, Рен-Аделаид, Коне, Рафаэль – Дуглас Коста, Демираль

Под вопросом: Хедира, Игуаин

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал, Дюбуа – Тусар, Ауар, Корне – Экамби, Дембеле, Терье.

Ювентус: Щенсны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Хедира, Пьянич, Бентанкур – Куадрадо, Дибала, Роналду.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Ювентус выглядит куда мощнее Лиона. Команда Маурицио Сарри без проблем прошла групповой турнир и подходит к поединку на Люмьере в хорошем настроении, недавно вернув себе лидерство в чемпионате Италии. Поскольку туринцы впервые за последние годы столкнулись с серьезной конкуренцией в Серии А, то, вероятно, Роналду и Ко постараются решить судьбу путевки в четвертьфинал ЛЧ еще в первом матче. Серьезное преимущество "Старой синьоре" отдают и букмекеры.

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