Ліон – Ювентус: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Ліон вдома зустрінеться з Ювентусом у рамках першої частини протистояння в 1/8 фіналу ЛЧ 2019/20. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ліон – Ювентус

26 лютого, 22:00. Ліон, Стад де Люм'єр

Головний арбітр: Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1" та Oll.tv, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Безумовно, дуель на Люм'єрі серйозно поступається в ажіотажі паралельному матчу між Реалом та Ман Сіті. Проте, це зовсім не означає, що у даному поєдинку немає жодної інтриги. Звісно, Ювентус виглядає фаворитом зустрічі, проте минулого тижня щось подібне казали і про матч Атлетіко – Ліверпуль. Результат поєдинку на Ванда Метрополітано знають усі. Та й та ж Борусія дещо здивувала, перегравши у рідних стінах іменитий ПСЖ. Тому навряд чи доцільно стверджувати, що у Ліона немає жодних шансів.

Ювентус без жодних проблем подолав груповий етап, залишивши позаду Атлетіко, Байєр та Локомотив. Підопічні Саррі пропустили у власні ворота лише 4 м'ячі – один із найкращих показників серед усіх команд-учасниць найпрестижнішого єврокубка. Натомість Ліон лише в останньому турі гарантував собі євровесну, здійснивши камбек у виїзному поєдинку проти РБ Лейпциг. Вихід в 1/8 фіналу – вже серйозний успіх для "ткачів", але, звісно, команда Руді Гарсії спробує нав'язати іменитому супернику боротьбу за вихід у чвертьфінал. Навіть з урахуванням серйозних кадрових проблем та не надто вдалих результатів у останніх поєдинках.

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Проти своєї колишньої команди зіграє Міралем П'яніч – саме у складі Ліона тоді ще зовсім молодий боснієць засвітився на всю Європу, після чого вирушив підкорювати Апенніни, перебравшись у Рому.

Одним із головних завдань команди Руді Гарсії стане стримання Кріштіану Роналду, який у 2020 році демонструє відмінну форму. Лідер "б'янконері" за неповних 2 місяці вже забив 13 голів, вразивши ворота абсолютно усіх опонентів, проти яких виходив на поле. Чи перерветься розкішна серія португальця у Франції?

Кадрова ситуація

Травмовані: Депай, Рен-Аделаїд, Коне, Рафаель – Дуглас Коста, Деміраль

Під питанням: Хедіра, Ігуаїн

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади

Ліон: Лопеш – Денаєр, Марсело, Марсал, Дюбуа – Тусар, Ауар, Корне – Екамбі, Дембеле, Терьє.

Ювентус: Щенсни – Даніло, Бонуччі, Де Лігт, Сандро – Хедіра, П'яніч, Бентанкур – Куадрадо, Дибала, Роналду.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Ювентус виглядає куди потужнішим за Ліон. Команда Мауріціо Саррі без проблем пройшла груповий турнір і підходить до поєдинку на Люм'єрі в хорошому настрої, нещодавно повернувши собі лідерство у чемпіонаті Італії. Позаяк туринці вперше за останні роки зіткнулися із серйозною конкуренцією в Серії А, то, імовірно, Роналду та Ко постараються вирішити долю путівки у чвертьфінал ЛЧ ще в першому матчі. Серйозну перевагу "Старій синьйорі" віддають і букмекери.

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