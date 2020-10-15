Volia домовилася про співпрацю з MEGOGO щодо показу матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, інформує Broadcast. Глядачі матимуть унікальну можливість дивитися окремі матчі в якості 4К, буде передбачена і функція запису. Спортивний контент доступний у підписці "ТВ і Кіно: Оптимальна" (97 грн), а також в пакетах інтерактивного, мобільного і Smart телебачення від Volia.

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Другим вітчизняним власником прав на показ єврокубків залишається Медіа Група Україна. Це означає, що матчі ЛЧ та ЛЄ будуть транслюватися і на телеканалах "Футбол". Сезон 2020/21 стане останнім за чинним трирічним контрактом компанії.

Нагадаємо, на груповому етапі єврокубків Україну представлятимуть три клуби – Динамо та Шахтар спробують свої сили в Лізі чемпіонів, а Зоря в Лізі Європи.

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