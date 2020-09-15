"Год назад был тендер, и права на трансляцию матчей УПЛ были проданы "Медиа Группе Украина". Этот контракт действует три года. Поэтому задача будущего УПЛ-ТВ – максимально готовиться к следующему циклу продаж. Будет тендер на сезон-2022/23, поэтому через год, в 2021-м, уже необходимо будет начинать подготовку к тендеру. И к этому моменту уже должен существовать УПЛ-ТВ, как компания, которая может претендовать на часть телевизионных прав.

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Также необходимо создавать дополнительные продукты о каждом клубе, какие-то визитки, которые бы промотировали их всех. Ведь это будет канал о всех клубах УПЛ. Кроме того, будет возможность показывать архивные матчи, транслировать поединки Первой лиги, игры молодежных команд, интересные футзальные игры, женскую лигу. Возможности открываются интересные.

В настоящее время решаются операционные подготовительные вопросы: бизнес-модель, описание продукта, клиента, каналы дистрибуции, стоимость, потенциальный охват рынка, как будет оцениваться конкуренция с другими каналами, организационная структура самого канала, на каких условиях выбирается руководитель канала, при каких условиях его меняют и т. д.

Через месяц в рабочей группе представители клубов встретятся и представят опции, из которых можно выбирать варианты, а через месяц, после определенных доработок, должны окончательно утвердить от 1 до 3 вариантов по различным вопросам. Затем подготовленный пакет документов будет направлен в клубы УПЛ на рассмотрение. Ориентировочно в середине ноября должны состояться Общие сборы клубов УПЛ, на котором должен быть принят или не принят один из вариантов, и после этого уже начнется непосредственно работа над созданием телеканала.

Необходимо ставить задачу увеличения стоимости ТВ-прав на матчи УПЛ, которая сейчас составляет 6 млн долларов, как минимум вдвое – до 12 млн долларов. Я убежден, что как только в этой сфере в Украине будет создан рынок, в нее пойдут инвестиции. Так, например, представители УПЛ уже ведут определенные переговоры с компанией Mediapro, которая работает с испанской Ла Лигой и занимается маркетингом ее телеправ.

Параллельно с идеей создания УПЛ-ТВ в Украине есть идея создания УПЛ-ТВ Интернешнл для болельщиков в других странах. Сейчас очень сложная система продажи прав на конкретную страну, и от нее нужно уходить. Нужно продавать напрямую болельщикам, вне зависимости от того, где они находятся. И если этот человек готов заплатить 50 долларов в год за все матчи УПЛ, то мы должны удовлетворить такой спрос", – сказал Свиридов изданию Интерфакс-Украина.

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