Лига чемпионов, квалификация, ответные матчи раунда плей-офф

Виктория Пльзень – Карабах – 2:1 (первый матч 0:0)

Голы: Копиц, 58, Климент, 73 – Озобич, 38

Црвена Звезда – Маккаби Хайфа – 2:2 (2:3)

Голы: Пешич, 27, Иванич, 43 – Сундгрен, 45+5, Павков, 90 (аг)

Нереализованный пенальти: Хазиза, 45+4 (М)

Виктория Пльзень и Карабах все решали в Чехии, поскольку первый матч завершился нулевой ничьей. Азербайджанцы вели в счете к перерыву и могли рассчитывать на второй в своей истории выход в группу ЛЧ (предыдущий был в сезоне 2017/18). Впрочем, хозяева собрались и нанесли двойной удар после отдыха. Копиц и Климент поразили ворота Карабаха, выведя в желанный групповой этап Викторию.

Еще горячее было в противостоянии Црвены Звезды и Маккаби Х. Израильтяне в родных стенах оформили один гол гандикапа, но на выезде дела шли труднее – Пешич и Иванич склонили чашу весов уже в пользу сербского клуба. Маккаби отквитал один мяч благодаря курьезному эпизоду в компенсированное время. Голкипер хозяев Милан Борян отразил слабый пенальти Хазизы, но почти сразу удар Сундгрена с дальней дистанции почему-то оказался проблемой.

Счет 2:1 держался до последних минут матча, что означало бы переход в экстратаймы. Все "испортил" Милан Павков, неудачно срезавший силовую подачу со штрафного в собственные ворота. 2:2 – Маккаби вырывает столь важную ничью и впервые с сезона 2009/10 сыграет в группе ЛЧ.

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