Ліга чемпіонів, кваліфікація, матчі-відповіді раунду плей-офф

Вікторія Пльзень – Карабах – 2:1 (перший матч 0:0)

Голи: Копіц, 58, Клімент, 73 – Озобіч, 38

Црвена Звезда – Маккабі Хайфа – 2:2 (2:3)

Голи: Пешіч, 27, Іваніч, 43 – Сундгрен, 45+5, Павков, 90 (аг)

Нереалізований пенальті: Хазіза, 45+4 (М)

Вікторія Пльзень і Карабах все вирішували у Чехії, оскільки перший матч завершився нульовою нічиєю. Азербайджанці вели у рахунку до перерви і могли розраховувати на другий у своїй історії вихід до групи ЛЧ (попередній був у сезоні 2017/18). Втім, господарі зібралися і завдали подвійного удару після відпочинку. Копіц та Клімент вразили ворота Карабаха, вивівши в омріяний груповий етап Вікторію.

Ще гарячіше було у протистоянні Црвени Звезди і Маккабі Х. Ізраїльтяни в рідних стінах оформили один гол гандикапу, але на виїзді справи шлий важче – Пешіч та Іваніч схилили шальки терезів вже на користь сербського клубу. Маккабі відквитав один м'яч завдяки курйозному епізоду в компенсований час. Голкіпер господарів Мілан Борян відбив кволий пенальті Хазізи, але майже відразу удар Сундгрена з дальної відстані чомусь виявився проблемою.

Рахунок 2:1 тримався до останніх хвилин матчу, що означало б перехід в екстратайми. Все "зіпсував" Мілан Павков, який невдало зрізав силову подачу зі штрафного у власні ворота. 2:2 – Маккабі вириває таку важливу нічию і вперше із сезону 2009/10 зіграє у групі ЛЧ.

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