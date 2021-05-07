Выход в финал Лиги чемпионов двух английских команд может стать проблемой для УЕФА. Манчестер Сити и Челси могут не поехать в Стамбул.

Накануне подобная информация появилась в британских СМИ. Астон Вилла даже обратилась к УЕФА с предложением принять финал на своем стадионе. Однако Союз решил не отступать от собственных намерений и подтвердил, что игра состоится именно в Турции на стадионе Ататюрк Олимп.

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Осложняет ситуацию эпидемическая ситуация. Дело в том, что неделю назад в Турции был объявлен локдаун, а сегодня Великобритания внесла страну-хозяйку финала ЛЧ в Красную книгу, что фактически запрещает англичанам посещение Турции, сообщает ВВС.

УЕФА планировал виделить Манчестер Сити и Челси по 4 тысячи билетов на финал, а в нынешних условиях клубы не смогут воспользоваться этими квотами. Ответственный секретарь по транспорту Грант Шаппс сообщил, что Футбольная ассоциация Англии уже ведет переговоры с УЕФА об изменении места проведения матча, отметив, что окончательное решение все же остается за УЕФА.

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"Великобритания имеет успешный опыт проведения матчей со зрителями, поэтому у нас есть все возможности для этого. Мы открыты для этого, но на самом деле решение остается за УЕФА. Однако, учитывая то, что в финал вышли два английских клуба, мы с нетерпением ждем того, что они скажут", – заявил Шаппс.

Также BBC отмечает, что английское правительство будет искать решения для любых обстоятельств, включая ограничения действия запрета на поездки для игроков и персонала клубов. Сейчас граждане Великобритании, которые возвращаются из стран, включенных в "красный" список, должны находиться на карантине в одобренном правительством отеле в течение 10 дней после возвращения. Именно поэтому ряд матчей плей-офф ЛЧ состоялись на нейтральных полях.

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Отмечается, что проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле может также стать препятствием для игроков, которые будут играть на чемпионате Европы. Ведь поединок запланирован на 29 мая, а Евро-2020 стартует 11 июня. Поэтому футболисты (в частности, наш Александр Зинченко) вместо подготовки к континентальному первенству будут вынуждены сидеть на карантине в Англии.

Если же УЕФА таки согласится перенести финал, то Стамбул потеряет его второй год подряд. Ведь столица Турции должна была принимать решающий матч ЛЧ еще в 2020-м, но прошлым летом турнир доигрывали в "пузыре" в Лиссабоне. В то же время Англии тоже предстоит решить вопрос с потенциальным городом-хозяином игры. На Уэмбли в этот же день должен состояться финал плей-офф Чемпионшипа. Сейчас кандидатов два – стадионы Астон Виллы и Тоттенхэма. Но в Бирмингеме арену нужно будет оперативно привести в надлежащее состояние, а выбор в пользу Лондона даст преимущество Челси и его болельщикам.

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