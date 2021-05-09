Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о телефонном звонке тренера сборной Украины Андрея Шевченко после выхода "горожан" в финал самого престижного еврокубка.

"Сразу на следующий день Андрей Николаевич позвонил, мы с ним переговорили. К сожалению, забыл у него спросить, за кого он будет болеть в финале.

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Это тебе (Владе Седан, – прим.) следует спросить. Потому что мне такое спрашивать опасно", – пошутил Зинченко в ефирии YouTube-канала Влады Седан.

Напомним, в финале Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, Манчестер Сити встретится с Челси. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко защищал цвета лондонского клуба с 2006 по 2008 годы.

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