Лига чемпионов: состоялся первый матч сезона 2022/23
Стартовал очередной розыгрыш самого престижного клубного турнира Европы.
Лига чемпионов, квалификация, полуфиналы предварительного раунда
Ла Фиорита – Интер Эскальдес – 1:2
Голы: Риналди, 45+2 – Солдевила, 55, 66
Левадия – Викингур Рейкьявик – начало в 22:30
Открыть новый сезон выпала честь чемпионам Сан-Марино и Андорры на нейтральном поле в Рейкьявике. Первый тайм выиграла Ла Фиорита благодаря голу Риналди в компенсированное время, но соперник организовал камбэк по перерыву. Героем стал 35-летний нападающий Женис Солдевила, который обычно феерит и в чемпионате Андорры. Дубля ветерана хватило для прохода в финал.
Соперником Интера станет победитель пары Левадия – Викингур Рейкьявик, которая сыграет поздно вечером. Триумфатор всего предыдущего раунда выйдет на шведский Мальмё.
Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков