Лига чемпионов, квалификация, полуфиналы предварительного раунда

Ла Фиорита – Интер Эскальдес – 1:2

Голы: Риналди, 45+2 – Солдевила, 55, 66

Левадия – Викингур Рейкьявик – начало в 22:30

Открыть новый сезон выпала честь чемпионам Сан-Марино и Андорры на нейтральном поле в Рейкьявике. Первый тайм выиграла Ла Фиорита благодаря голу Риналди в компенсированное время, но соперник организовал камбэк по перерыву. Героем стал 35-летний нападающий Женис Солдевила, который обычно феерит и в чемпионате Андорры. Дубля ветерана хватило для прохода в финал.

Соперником Интера станет победитель пары Левадия – Викингур Рейкьявик, которая сыграет поздно вечером. Триумфатор всего предыдущего раунда выйдет на шведский Мальмё.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков