УЕФА планирует создать своеобразный "финал четырех" перед началом революционного сезона 2024/25, сообщает Marca со ссылкой на L'Équipe.

Новый формат ЛЧ предусматривает другие изменения – групповой этап станет длиннее на месяц, дилемма России и Украины

Именно с этой кампании начинается серьезное изменение формата Лиги чемпионов. УЕФА хочет организовать своеобразный "аперитив", в котором примут участие победитель предыдущей ЛЧ и еще 3 топ-команды. Проводить его могут в США, где обычно собирается огромная аудитория и спонсоры. Суперкубок УЕФА останется, но его разыграют триумфаторы Лиги Европы и Лиги конференций.

Источник раскрывает еще одно новшество в ЛЧ 2024/25. Первый тур группового этапа хотят сыграть в четверг, а все следующие вернутся к привычным вторникам-средам.

УЕФА официально объявил новый формат Лиги чемпионов