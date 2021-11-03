Ліга чемпіонів, 4-й тур

РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:2

Голи: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (пен.) – Вейналдум, 21, 40

Борусія Дортмунд – Аякс – 1:3

Голи: Ройс, 36 – Тадіч, 72, Аллє, 83, Классен, 90+3

Вилучення: Гуммельс, 29 (Борусія Д, пряма червона)

Спортінг Лісабон – Бешикташ – 4:0

Голи: Гонсалвеш, 30 (пен.), 38, Паулінью, 42, Сарабія, 57

Вилучення: Йозеф, 90 (Бешикташ, друга жовта)

РБ Лейпциг у минулому турі дав бій парижан, хоч і поступився (2:3). Та зараз їм вдалось шокувати ПСЖ вже на старті. Андре Сілва скористався "подарунком" суперника, подав у штрафний, а Крістофер Нкунку, вихованець столичного французького клубу, головою відкрив рахунок. На 11-й хвилині "бики" могли подвоювати перевагу, але Джанлуїджі Доннарумма парирував пенальті у виконанні Сілви.

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ПСЖ відповів. Результативно. Мбаппе прострілив у штрафний, а Вейналдум опинився на позиції центрфорварда і зрівняв ситуацію на табло. Ще до перерви екс-зірка Ліверпуля оформив дубль після подачі з кутового.

У другому таймі німці переважали суперника мінімально, що вдалось конвертувати в один результативний удар, хоч і з пенальті. Реалізував його Собослай на останніх хвилинах. ПСЖ втратив перемогу, набравши 8 очок і залишившись другим. Лейпциг з одним пунктом розташувався на дні, але ще має шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи.

Борусія була агресивною, адже жадала помсти за виїзну поразку від Аякса (0:4). Серйозні наміри демонстрував Матс Хуммельс, але на 29-й хвилині небезпечно пішов у підкат, за що отримав пряму червону. Та це надало сили дортмундцям, які вже за кілька миттєвостей вийшли вперед. Це Ройс реалізував пенальті, яке арбітр призначив після тривалого перегляду VAR.

По перерві нідерландці переважали "джмелів", а кількісну перевагу конвертували у голи Тадіча, Аллє і Классена. Аякс набрав 12 залікових балів та розташувався на першій сходинці групи С, гарантувавши собі євровесну. Борусія Дортмунд же залишилась другою із шістьма очками.

Та найбезжальнішим виявився Спортінг, який приймав Бешикташ. Принаймні, у першому таймі. Лісабонці вийшли вперед завдяки пенальті, який реалізував Гонсалвеш. Пізніше Педру оформив дубль, а Паулінью довів рахунок до розгромного. Спортінг вирішив не збавляти обертів, а Сарабія продовжив приниження турків. Це був останній результативний удар у зустрічі.

Лісабонці набрали 6 залікових балів та розташувались на третій сходинці, Бешикташ, який має у своєму нуль пунктів, очікувано залишився останнім у квартеті С.

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