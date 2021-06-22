Лига чемпионов: Приштина и Интер Эскальдес одержали победы в полуфиналах предварительного раунда турнира
Состоялись поединки в рамках предварительного раунда ЛЧ. Читайте отчет на Футбол 24.
Лига чемпионов, предварительный раунд, полуфиналы
Фольгоре – Приштина – 0:2
Голы: Красники, 51, Хоти, 90+1
Торсхавн – Интер Эскальдес – 0:1
Гол: Бетриу, 61
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Приштина уверенно переиграла Фольгоре из Сан-Марино. В параллельном матче андоррский Интер Эскальдес на выезде минимально одолел Торсхавн из Фарерских островов.
Путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов Приштина и Интер Эскальдес разыграют уже 25 июня. Победитель этой пары попадет на экс-команду Сергея Реброва – Ференцварош.
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