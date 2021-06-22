Состоялись поединки в рамках предварительного раунда ЛЧ. Читайте отчет на Футбол 24.

Лига чемпионов, предварительный раунд, полуфиналы

Фольгоре – Приштина – 0:2

Голы: Красники, 51, Хоти, 90+1

Торсхавн – Интер Эскальдес – 0:1

Гол: Бетриу, 61

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Приштина уверенно переиграла Фольгоре из Сан-Марино. В параллельном матче андоррский Интер Эскальдес на выезде минимально одолел Торсхавн из Фарерских островов.

Путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов Приштина и Интер Эскальдес разыграют уже 25 июня. Победитель этой пары попадет на экс-команду Сергея Реброва – Ференцварош.

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