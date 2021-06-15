Соперников узнал 31 клуб, а последний участник этого этапа определится по итогам предварительного раунда.

Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд, жеребьевка:

Группа 1

Фола (Люксембург) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Слован Братислава (Словакия) – Шэмрок Роверс (Ирландия)

Мальме (Швеция) – Рига (Латвия)

Будё-Глимт (Норвегия) – Легия Варшава (Польша)

Лудогорец официально представил Пластуна – украинец попрощался с Безусом и Яремчуком

Группа 2

Коннас-Ки (Уэльс) – Алашкерт (Армения)

ГИК (Финляндия) – Будучность (Черногория)

Клуж (Румыния) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Шкендия (Северная Македония) – Мура (Словения)

Группа 3

Теута (Албания) – Шериф Тирасполь (Молдова)

Динамо Тбилиси (Грузия) – Нефтчи (Азербайджан)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Кайрат (Казахстан)

Лудогорец (Болгария) – Шахтар Солигорск (Беларусь)

Группа 4

Ференцварош (Венгрия) – победитель предыдущего раунда

Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия)

Флора (Эстония) – Хибернианс (Мальта)

Динамо Загреб (Хорватия) – Валюр (Исландия)

Сразу обращаем внимание на украинское "дерби" – главный тренер солигорского Шахтера Роман Григорчук будет противостоять Лудогорцу, в который недавно вернулся защитник Игорь Пластун. А вот Ференцварошу Зубкова и Харатина придется ждать итогов предварительного раунда. Матчи первого квалификационного раунда состоятся 6/7 и 13/14 июля.

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