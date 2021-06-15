Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка первого квалифай-раунда – противостояние украинцев и загадка для Ференцвароша
В швейцарском Ньоне определились пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2021/22.
Соперников узнал 31 клуб, а последний участник этого этапа определится по итогам предварительного раунда.
Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд, жеребьевка:
Группа 1
Фола (Люксембург) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Слован Братислава (Словакия) – Шэмрок Роверс (Ирландия)
Мальме (Швеция) – Рига (Латвия)
Будё-Глимт (Норвегия) – Легия Варшава (Польша)
Лудогорец официально представил Пластуна – украинец попрощался с Безусом и Яремчуком
Группа 2
Коннас-Ки (Уэльс) – Алашкерт (Армения)
ГИК (Финляндия) – Будучность (Черногория)
Клуж (Румыния) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
Шкендия (Северная Македония) – Мура (Словения)
Группа 3
Теута (Албания) – Шериф Тирасполь (Молдова)
Динамо Тбилиси (Грузия) – Нефтчи (Азербайджан)
Маккаби Хайфа (Израиль) – Кайрат (Казахстан)
Лудогорец (Болгария) – Шахтар Солигорск (Беларусь)
Группа 4
Ференцварош (Венгрия) – победитель предыдущего раунда
Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия)
Флора (Эстония) – Хибернианс (Мальта)
Динамо Загреб (Хорватия) – Валюр (Исландия)
Сразу обращаем внимание на украинское "дерби" – главный тренер солигорского Шахтера Роман Григорчук будет противостоять Лудогорцу, в который недавно вернулся защитник Игорь Пластун. А вот Ференцварошу Зубкова и Харатина придется ждать итогов предварительного раунда. Матчи первого квалификационного раунда состоятся 6/7 и 13/14 июля.
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