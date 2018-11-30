Лига чемпионов, плей-офф: АЕК Чигринского и Янг Бойз пробились в групповой этап турнира

Закончились матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

АЕК без Дмитрия Чигринского, который не принимал участия в матче из-за травмы, на своем поле сыграл вничью с Видеотоном. Этого результата грекам хватило для выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Мантолас вывел хозяев вперед на 48-й минуте, реализовав пенальти, а Него на 57-й восстановил равновесие.

Аякс не обыграл Динамо при игре в одни ворота – второй год подряд провал в Лиге чемпионов

Янг Бойз в напряженном матче победил загребское Динамо. Хорваты открыли счет уже на 7-й минуте усилиями Хайровича. Однако, в середине второго тайма Оаро спас свою команду от вылета из турнира. Сначала бывший игрок ПСЖ реализовал пенальти, а через две минуты отличился с игры.

Стоит заметить, что в нынешнем сезоне 34-летний француз забил уже семь голов в восьми матчах за Янг Бойз во всех турнирах.

Лига чемпионов, плей-офф, ответные матчи

АЕК – Видеотон – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Манталос, 48 (пенальти) – Него 57

Удаление: Лопеш, 81, Ливая, 90+8

Динамо Загреб – Янг Бойз – 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Хайрович, 7 – Оаро, 64 (пенальти), 66