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Ліга чемпіонів, плей-офф: АЕК Чигринського та Янг Бойз пробились у груповий етап турніру

28 серпня 23:57 421 Читать на русском
Ліга чемпіонів, плей-офф: АЕК Чигринського та Янг Бойз пробились у груповий етап турніру
АЕК – Відеотон – 1:1

Закінчились матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

АЕК без Дмитра Чигринського, який не брав участі у матчі через травму, на своєму полі зіграв внічию з Відеотоном. Цього результату грекам вистачило для виходу у груповий етап Ліги чемпіонів. Мантолас вивів господарів вперед на 48-й хвилині, реалізувавши пенальті, а Него на 57-й відновив рівновагу.

Аякс не обіграв Динамо при грі в одні ворота – другий рік поспіль провал у Лізі чемпіонів

Янг Бойз у напруженому матчі переміг загребське Динамо. Хорвати відкрили рахунок вже на 7-й хвилині зусиллями Хайровіча. Однак, в середині другого тайму Оаро врятував свою команду від вильоту із турніру. Спочатку колишній гравець ПСЖ реалізував пенальті, а через дві хвилини відзначився з гри.

Варто зауважити, що в нинішньому сезоні 34-річний француз вже забив сім голів у восьми матчах за Янг Бойз у всіх турнірах.

Ліга чемпіонів, раунд плей-офф, матчі-відповіді

АЕК – Відеотон – 1:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Манталос, 48 (пенальті) – Него, 57

Вилучення: Лопеш, 81, Лівая, 90+8

Динамо Загреб – Янг Бойз – 1:2 (перший – 1:1)

Голи: Хайровіч, 7 – Оаро, 64 (пенальті), 66

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо Загреб - Янг Бойз: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо Загреб
Матч завершено
1 : 2
Янг Бойз
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