Лига чемпионов. Квалификация, 2 раунд

Жальгирис – Мальмё – 1:0

Гол: Урега, 49

Карабах – Цюрих – 3:2

Голы: Кади, 17, Ваджи, 36, 66 – Камбери, 65, Крюэзия, 85 (п)

Пюник – Дюделанж – 0:1

Гол: Хаджи, 72 (п)

Выездные матчи стали проблемой для Цюриха и Мальмё. Шведы довольно неожиданно уступили Жальгирису, а швейцарцы лишь в конце матча сделали отставание в счете минимальным.

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Проиграл домашний матч только Пюник. Все решил пенальти, благодаря которому Дюделанж возвращается домой в хорошем настроении. Добавим, что действиями армянской команды руководил Роман Монарев. Украинец в отсутствие Егише Меликяна (да, экс-наставника Львова) также давал предматчевую пресс-конференцию.