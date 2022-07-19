Ліга чемпіонів: Пюнік з українським тренером програв Дюделанжу, Мальме несподівано поступився в Литві
Стартував другий раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів. Кваліфікація, 2 раунд
Жальгіріс – Мальме – 1:0
Гол: Урега, 49
Карабах – Цюріх – 3:2
Голи: Каді, 17, Ваджі, 36, 66 – Камбері, 65, Крюезію, 85 (п)
Пюнік – Дюделанж – 0:1
Гол: Хаджі, 72 (п)
Виїзні матчі стали проблемою для Цюріха та Мальме. Шведи доволі несподівано поступилися Жальгірісу, а швейцарці лише наприкінці матчу зробили відставання в рахунку мінімальним.
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Програв домашній матч лише Пюнік. Все вирішив пенальті, завдяки якому Дюделанж повертається додому в хорошому настрої. Додамо, що діями вірменської команди керував Роман Монарьов. Українець за відсутності Єгіше Мелікяна (так, екс-наставника Львова) навіть дав передматчеву прес-конференцію.