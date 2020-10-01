Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2020/21
Полный список участников группового этапа Лиги чемпионов стал известен после завершения плей-офф квалификации турнира.
Последними участниками основной сетки главного еврокубка стали австрийский Зальцбург, датский Митьюлланд и российский Краснодар.
Накануне путевки в групповой этап Лиги чемпионов завоевали киевское Динамо (дважды обыграло бельгийский Гент), греческий Олимпиакос (прошел кипрскую Омонию) и венгерский Ференцварош (отстоял нужный результат против Мольде).
Лига чемпионов: Зальцбург уверенно одолел Маккаби Т.-А., Митьюланд разгромил Славию, Краснодар переиграл ПАОК
Все участники группового этапа ЛЧ:
Англия: Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед
Испания: Барселона, Реал, Атлетико, Севилья
Италия: Ювентус, Интер, Аталанта, Лацио
Германия: Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Боруссия М
Франция: ПСЖ, Марсель, Ренн
Россия: Зенит, Локомотив Москва, Краснодар
УКРАИНА: Шахтер, Динамо
Португалия: Порту
Австрия: Зальцбург
Греция: Олимпиакос
Бельгия: Брюгге
Турция: Истанбул Башакшехир
Нидерланды: Аякс
Венгрия: Ференцварош
Дания: Митьюлланд
Напомним, что жеребьевка группового этапа состоится в четверг, 1 октября, в Женеве.